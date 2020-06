Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht

Jena (ots)

Zeugen gesucht

Am Mittwoch, 03.Juni 2020, kam es im Bereich Ernst-Thälmann-Straße in Jena zu einem Verkehrsunfall. Eine 35-Jährige Frau befuhr, gegen 15:00 Uhr, die Ernst-Thälmann-Straße mit ihrem Fahrrad, an dem noch ein Fahrradanhänger angehangen war. In dem Anhänger befanden sich die 4- und 1- Jahre alten Kinder. Auf Höhe der Gaststätte "Schwarzer Adler" kam ihr plötzlich und recht zügig ein Fahrzeug entgegen gefahren. Da die Straße an dieser Stelle sehr eng und ein normales aneinander vorbeifahren nur eingeschränkt möglich ist, musste die Fahrradfahrerin abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Radfahrerin rutschte allerdings, aufgrund des Abbremsvorganges, auf dem Kopfsteinpflaster aus und stieß gegen den Pkw. Dabei wurde sie leicht verletzt, die Kinder blieben glücklicherweise unbeschadet. Nach einem kurzen lapidaren Wortwechsel setzte sich die Fahrerin des Pkw wieder in ihr Fahrzeug und fuhr davon. Die Fahrzeugführerin kann wie folgt beschrieben werden: 50 bis 60 Jahre alt, schlank, ca. 1,60 m groß, helle kinnlange Haare (Bobfrisur). Sie war mit einem roten Pkw mit Jenaer Kennzeichen unterwegs.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum Unfallhergang oder der Fahrzeugführerin machen?

Hinweise bitte an die Polizei Jena unter Tel. 03641 - 810 oder ed.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1504

E-Mail: Pressestelle.LPIJena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell