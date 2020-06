Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

Apolda (ots)

Beim Wenden stieß am 13.06.2020 gegen 12:30 Uhr ein 22-Jähriger mit der oberen rechten Dachkante seines Kleintransporters in Pfiffelbach, Am Bach, gegen die obere Kante eines Hoftores und beschädigte es. Der Schaden am Hoftor sowie am Transporter wird je mit 500 EUR angegeben.

Drei im Original verpackte Uhrenvitrinen wurden durch einen Zeugen am 13.06.2020 gegen 11:40 Uhr im Garagenkomplex in der August-Berger-Straße in Apolda aufgefunden und sichergestellt.

Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr am 14.06.2020 gegen 19:40 Uhr ein PKW Opel Zafira, welcher augenscheinlich aus Münchengosserstädt oder Escherode kam, über die Kreuzung in Schmiedehausen und prallte hier gegen eine ca. 50 cm hohe Steinmauer. Der Zafira fuhr mit schleifendem Stoßfänger und einem platten Reifen in Richtung Bad Sulza davon. Ca. 50 m hinter der Unfallstelle konnte der Stoßfänger am rechten Straßenrand aufgefunden werden. Obwohl der Halter des Fahrzeuges ermittelt werden konnte, sind bisher noch keine Hinweise zum Fahrer bekannt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter der Telefonnummer 03644/5410 zu melden.

Ein fast 30 Jahre alter Jaguar geriet offenbar durch Überhitzung am 14.06.2020 gegen 12:35 Uhr auf der Kreuzung Niederroßlaer Straße/Ernst-Thälmann-Ring in Brand. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte den Brand.

