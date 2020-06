Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung ID Jena

Jena (ots)

Sachbeschädigung

Am Freitagmorgen gegen 07:15 Uhr wurde im Bereich Philosophenweg 3 ein abgebrochenes Verkehrsschild festgestellt. Der oder die unbekannten Täter bogen das Verkehrsschild "Parkverbot mit Zusatzzeichen" solange hin und her, bis dieses abbrach. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Jena unter der 03641-810 entgegen.

Graffiti

Am Samstagmorgen gegen 01:35 Uhr haben zwei unbekannte Personen gemeinsam einen Stromkasten in der Stadtrodaer Straße mit blau-gelb-weißer Farbe besprüht. Weiterhin ist der Schriftzug "HARAKIRI" zu erkennen.

Diebstähle aus Bäckereifilialen

Am Samstagmorgen gegen 01:50 Uhr wurde festgestellt, dass augenscheinlich unbekannte Täter, durch einen Nebeneingang in das Objekt einer Bäckereifiliale in der Rathausgasse 4, gelangten. Der oder die Täter brachen die Tür auf unbekannte Art und Weise auf. Anschließend drangen diese in den Personalbereich ein und entwendeten einen an der Wand festgeschraubten Tresor, in dem sich ca. 550 Euro Bargeld befanden.

Am Samstagabend begaben sich unbekannte Täter in die Bäckerei "Sternenbäck" des geöffneten Kaufland in der Karl Marx Allee. Hier wurde eine Geldkassette herausgerissen und geöffnet. In der Kassette befanden sich aber keine Geldwerte, so dass die UTT ohne Beute den Ereignisort verlassen haben. Ebenfalls Samstag gegen 12:45 Uhr stellten Mitarbeiter der Bäckerei "Schäfers" im Teichgraben fest, dass unbekannte Personen versuchten die Nebeneingangstür zum Geschäft mittels unbekanntem Hebelwerkzeug auf zuhebeln. Sachdienliche Hinweise zu den genannten Sachverhalten nimmt die Polizei Jena unter der 03641-810 entgegen.

Fahren unter Einfluss von Alkohol

Am Samstag, 13.06.2020, gegen 22:45 Uhr befährt ein 43 jähriger mit seinem Pkw Peugeot die Naumburger Straße. Der 43 jährige wurde er einer Verkehrskontrolle unterzogen. Aufgrund von Alkoholgeruch in der Atemluft erfolgte ein Atemalkoholtest. Der Test ergab 2,58 Promille. Der Peugeotfahrer wurde einer Blutentnahme zugeführt. Weiterhin muss er sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten und seinen Führerschein abgeben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Inspektionsdienst Jena

Telefon: 03641 811123

E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell