Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Fahrzeugführer mit Alkohol und Drogen am Steuer erwischt

Eisenberg und Bürgel (ots)

Am Freitag und Samstag konnten in Eisenberg und Bürgel berauschte Autofahrer aus dem Verkehr gezogen werden. Ein 19-jähriger wurde am Freitagnachmittag in Bürgel unter dem Einfluss verschiedenster Drogen durch die Polizei gestoppt. Mit ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Neben einem Fahrverbot erwartet den jungen Mann ein empfindliches Bußgeld. Samstagabend wurde die Polizei zu einem Unfall nach Eisenberg gerufen. Hier beschädigte eine 48-jährige Autofahrerin beim Einparken ihren Pkw und den dahinter geparkten ebenso. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei der Fahrerin. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,05 Promille. Mit ihr wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde gegen die Frau eingeleitet. Durch aufmerksame Bürger wurde die Polizeiinspektion Saale- Holzland über einen augenscheinlich betrunkenen Autofahrer an einer Tankstelle an der B7 bei Eisenberg informiert. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 43-jährigen Mann fest. Da der Mann einen Test vor Ort ablehnte, wurde gleich eine Blutentnahme im nahe gelegenen Krankenhaus veranlasst.Der Betrunkene war zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und hatte an seinem Pkw Audi falsche Kennzeichen angebracht. Die Polizei hat hierzu mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

