Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alufelgen aus Auto gestohlen

Kahla (ots)

In der Nacht vom 06.06.02020 auf den 07.06.2020 wurde die Heckscheibe eines, in der Ernst-Thälmann-Straße in Kahla, geparkten dunklen Mitsubishi Galant eingeschlagen. Aus dem Fahrzeugkofferraum wurden fortfolgend zwei Alu-Kompletträder im Wert von 100,-EUR gestohlen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, welche die Tat beobachtet haben.Sachdienliche Hinweise können Zeugen an die Polizeiinspektion Saale- Holzland unter 036428-640 oder an jede andere Polizeidienststelle richten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Saale-Holzland

Telefon: 036428 640

E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell