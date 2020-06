Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda

Verkehrsgeschehen

Wildunfall bei Oßmannstedt

Am Samstag in den frühen Morgenstunden kam es zu einem Wildunfall auf der K 102 zwischen Liebstedt und Oßmannstedt. Hier konnte eine 30-jährige VW-Fahrerin einem Reh nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit diesem. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Verletzt wurde niemand. Das Tier musste jedoch aufgrund seiner Verletzungen, an der Unfallstelle erschossen werden.

Kriminalitätsgeschehen

Garageneinbrüche

In insgesamt 5 Garagen des Garagenkomplexes Dorfstraße in Hermstedt, wurde im Zeitraum vom 10.06.2020 bis 12.06.2020 eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten hier die Garagentore gewaltsam auf und entwendeten einen Rasenmäher im Gesamtwert von ca. 400 Euro.

Ebenfalls im gleichen Tatzeitraum, wie in Hermstedt, suchten Unbekannte auch in Apolda einen Garagenkomplex in der Utenbacher Straße auf. Hier wurden mit unbekannten Hebelwerkzeug, die Schließriegel an den Schlössern beschädigt, welche fortfolgend wegbrachen. Anschließend wurden die Garagen durchwühlt, jedoch nichts entwendet.

Zeugen, welche Hinweise zu den beiden letztgenannten Sachverhalten tätigen können, melden sich bitte in der Polizeiinspektion Apolda unter Tel.:03644/5410.

i.A. Richter, Christian Dienstschichtleiter

