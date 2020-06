LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Landespolizeiinspektion Jena

Ein 14-Jähriger verbreitete am Donnerstagvormittag in seiner Schule Angst und Schrecken. Eine Lehrerin konnte beobachten wie der Schüler, aus seiner Bauchtasche, einen waffenähnlichen Gegenstand nahm und diesen einem anderen Jungen an den Kopf hielt. Unverzüglich wurde der Täter separiert und die Polizei informiert. Wie sich herausstellte, wurde der 14-Jährige bereits am Morgen dabei beobachtet, wie dieser mit der "Anscheinswaffe" hantierte und Plastikkugeln verschoss. Hierbei traf er auch eine Mitschülerin am Kopf, welche leichte Schmerzen erlitt. Bei Eintreffen der Polizei wurde dem Jungen die Pistole bereits abgenommen und anschließend von den Polizeibeamten sichergestellt.

Zu einem Unfall mit einem leicht verletzten Kind kam es am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße bei Kahla. An der Kreuzung zur Bachstraße musste ein Pkw verkehrsbedingt halten, dies übersah ein von hinten kommendes Fahrzeug und fuhr auf. An beiden Pkw entstand Sachschaden. Das Kind, welches sich als Beifahrer im vorderen Fahrzeug befand, musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

