LPI-J: Meldungen aus Jena

Landespolizeiinspektion Jena

Ein 8-jähriger Junge wurde gestern Morgen in der Schrödingerstraße in Jena von einem Auto angefahren. Der Junge wollte auf die gegenüberliegende Straßenseite laufen, da hier seine Mutter wartete. Als er plötzlich hinter einem Linienbus auf die Straße lief, um diese zu queren, erkannte ihn ein vorbeifahrendes Fahrzeug zu spät und es kam zum Zusammenstoß. Der Junge stieß in der Folge noch mit einem hinter dem Bus wartenden Fahrzeug zusammen und wurde leicht verletzt ins Klinikum gebracht.

In der Ziegenhainer Straße in Jena kam es am Donnerstagmittag zu einem Verkehrsunfall. Beim Ausparken touchierte die Fahrzeugführerin einen dahinter abgeparkten Pkw und verursachte Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich zudem heraus, dass die 39-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Mit ihr wurde eine Blutentnahme im Klinikum realisiert.

Einen Diebstahl seiner Geldbörse meldete am Donnerstag ein 33-Jähriger der Polizei. Unbekannte Täter betraten das Gelände des Campingplatzes Am Erlkönig in Jena. Hier öffneten sie das Vorzelt des Mitteilers und entwendeten aus dem Rucksack 450 Euro Bargeld, eine Digitalkamera und diverse Waschutensilien. Während der Tat schlief der Geschädigte in seinem Zelt.

