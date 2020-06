Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Weimar

Gefrustet In den frühen Freitagmorgenstunden traf sich ein Ex-Paar imWeimarhallenpark. Da dieses Treffen offensichtlich nicht nach Sinnen des15-Jährigen verlief, schlug er seine Ex-Freundin ins Gesicht. Dies bekamenBekannte des Mädchens mit und riefen den Jungen mit Schlägen ins Gesichtzu Räson. Hierdurch aufgebracht zog der Junge nun durch angrenzendeStraßen und ließ seinen Frust an einem geparkten Pkw aus indem ermehrmals dagegen trat.

Radfahrer verletzt Ein 12-Jähriger musste am Donnerstagnachmittag im Klinikum behandeltwerden nachdem er mit seinem Fahrrad mit einem Auto kollidierte. Er selbstfuhr in der Steubenstraße auf dem Gehweg. Ein aus der Hegelstraßekommender 44-jähriger Ford-Fahrer übersah den Jungen. Dieser sah zwardas Auto, konnte aber nicht mehr bremsen und fuhr dem Pkw in dieBeifahrerseite. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

In Keller eingebrochen In Kranichfeld brachen Unbekannte zwischen Dienstag und Donnerstag inmehrere Keller eines Mehrfamilienhauses ein. Sie schraubten die Scharniereder Türen ab, um so Zugang zu den Parzellen zu erlangen. Der oder dieTäter entwendeten mehrere Flaschen Wein und Sekt.

