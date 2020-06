Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermisstensuche

Bild-Infos

Download

Jena (ots)

Seit Donnerstagnachmittag, dem 11.06.2020, wird die 84-jährige Rosa Ingrid T. aus Neulobeda vermisst. Ohne Angabe von Gründen, verließ sie am Morgen ihre Wohnung in der Bonhoefferstraße und kehrte seitdem nicht mehr zurück. Frau T. ist 1,65 m groß und schlank. Sie hat graue kurze Haare und ist vermutlich mit einer dunkel-violetten Jacke bekleidet. Frau T. ist orientiert und leidet an keinerlei körperlichen Beschwerden oder Einschränkungen.

Hinweise zum Aufenthalt von Frau T. nimmt die Polizei Jena unter 03641/ 810 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1504

E-Mail: Pressestelle.LPIJena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell