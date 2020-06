LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

Landespolizeiinspektion Jena

Zwei blaue E-Bikes der Marke HNF Heisenberg Modell MD1 Men 17 im Wert von insgesamt 7000 EUR wurden vom 10.06. bis 11.06. in der Freiherr-vom-Stein-Straße von einem Fahrradheckträger eines Wohnmobiles von unbekannten Tätern entwendet, indem das Seilschloss und eine Riemenhalterung im Wert von 50 EUR beschädigt wurden.

Im Tatzeitraum vom 05.06. bis 11.06. wurde in eine Garage im Garagenkomplex Grönland versucht einzubrechen. Unbekannte Täter entfernten das zusätzlich angebrachte Vorhängeschloss und manipulierten am Schließzylinder derart herum, dass das Schloss unbrauchbar wurde. Frische Hebelspuren an der unteren Kante des Türblattes lassen vermuten, dass die Täter versuchten das Türblatt aus den Angeln zu hebeln. Es entstand ein Schaden von insgesamt 45 EUR.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Ein 38-jähriger Fahrer eines Ford Focus wollte am 11.06.2020 in der Erfurter Straße nach links aus einer Parkbucht heraus in den fließenden Verkehr einfahren. Dabei übersah er den stadteinwärts fahrenden Opel Zafira, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Ford Focus musste später abgeschleppt werden

