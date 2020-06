Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wer kennt den Täter?

Weimar

Ein richterlicher Beschluss zur Veröffentlichung von Täterbildern, bezüglich einer Betrugshandlung in Weimar, liegt vor.

Am 08. Juli 2019 kam es in Weimar zu einer Betrugsmasche durch einen unbekannten Täter in der Bäckereifiliale Back-Factory in der Wielandstraße. Der Täter betrat die Filiale und gab gegenüber dem Kassierer an, dass er Geld wechseln möchte. Er täuschte vor, ihm 400-Euro in 10-Euro-Scheinen zu geben, woraufhin ihm der Kassierer richtigerweise acht 50-Euro-Scheine aushändigte. Was der Kassierer zu diesem Zeitpunkt nicht bemerkte, war die Tatsache, dass der Unbekannte so fingerfertig war, dass er aus dem 10-Euro-Bündel, welches er vorgab tauschen zu wollen, einige Scheine wieder unbemerkt in seine Tasche steckte und ihm folglich niemals 400-Euro überreichte.

Wer kennt die abgebildete Person und kann Angaben zu deren Identität machen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Weimar unter: 03643- 8820

