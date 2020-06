LPI-J: Meldungen aus Jena

Landespolizeiinspektion Jena

In der Leipziger Straße in Jena stießen am Mittwoch unbekannte ein Motorrad der Marke Hundai um, dies teilte der Eigentümer am Nachmittag der Polizei mit. Der oder die Täter warfen das Fahrzeug entgegengesetzt der Seitenständerrichtung um und trafen damit auch noch einen Pkw, welcher daneben abgestellt war. Sowohl am Motorrad, als auch Pkw entstand Sachschaden.

Eine 20-jährige VW-Fahrerin landete am Mittwochabend mit ihrem Fahrzeug auf dem Dach. Die junge Fahrzeugführerin war auf der Landstraße zwischen Apolda und Jena unterwegs, als sie aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse im Kurvenbereich bei Isserstedt von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Die 20-Jährige wurde leicht verletzt ins Klinikum gebracht. Ihr Fahrzeug hingegen musste durch eine Abschleppfirma geborgen werden.

