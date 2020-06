LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Landespolizeiinspektion Jena

Eine 42-Jährige war gestern Nachmittag mit ihrem Skoda in der Ortslage Oberbodnitz unterwegs. Die aus Richtung Geisenhain kommende Frau verlor am Ortseingang, aufgrund der regennassen Pflasterstraße, die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam ins Schleudern, durchschlug rückwärts einen Zaun und kollidierte im Anschluss mit mehreren Steinen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Fahrzeugführerin und ihre beiden Kinder, die ebenfalls im Pkw saßen, blieben glücklicherweise unverletzt. Jedoch stellte sich bei Unfallaufnahme heraus, dass die 42-jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,29 Promille, zudem ist die junge Frau auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Sie kann nun mit einigen Anzeigen rechnen.

Ein 78-Jähriger meldete am Mittwochnachmittag, dass sein Fahrrad, welches am Bahnhof Hersmdorf angeschlossen war, entwendet wurde. Unbekannte hatten das Bike inclusive Seilschloss aus dem Fahrradunterstand entfernt. Gegen 18 Uhr meldete sich eine Zeugin bei der Polizei und teilte mit, dass diese zwei männliche Personen beobachtet hat, die ein Fahrrad in einem Gebüsch versteckten und anschließend, gegen 17:00 Uhr, in den Zug in Richtung Jena stiegen. Bei der Prüfung haben die Beamten festgestellt, dass es sich um das Fahrrad des 78-jährigen handelt, welches er wieder in Empfang nehmen konnte. Die beiden Personen beschrieb die Zeugin wie folgt: 20-25 Jahre alt, ein Mann trug ein Basecape und eine rot-schwarze Jacke.

