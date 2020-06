LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

Landespolizeiinspektion Jena

Unbekannte Täter brachen im Tatzeitraum vom 06.06. zum 10.06.2020 in ein Kellerabteil in der Oststraße 11 ein, indem sie die Kellertür unter Gewalteinwirkung aufzogen. Ein separat abgeschlossenes schwarzes E-Bike der Marke Victoria im Wert von 2200 EUR wurde entwendet. Dazu hinterließen die Täter das mit einem Schloss gesicherte Vorderrad, indem sie es vom übrigen E-Bike lösten.

Ein im Tatzeitraum vom 08.06. bis 10.06.2020 in einer Parkbucht in der Carolinenstraße abgeparkter Pkw Octavia wurde am hinteren linken Kotflügel durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Am PKW entstand ein Schaden von 1000 EUR.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

