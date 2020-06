Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Dienstagmorgen wurden durch die Polizei auf der B7 am Abzweig Kleinlöbichau Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei einer zulässigen Geschwindigkeit von 70 km/h für Pkws, war der Spitzenreiter mit sportlichen 125 km/h unterwegs. Dem Fahrzeugführer erwartet nun ein Fahrverbot. Aber ihm erging es nicht alleine so, weitere 26 Personen müssen nun damit rechnen ihre Wege bald zu Fuß zu bestreiten. Insgesamt 236 Fahrzeugführer müssen mit einem Schreiben von der zentralen Bußgeldstelle rechnen.

Unbekannte Täter haben in Stadtroda das hintere Kennzeichen eines BMW mit schwarzer Farbe beschmiert. Ein Zeuge wurde am Dienstagmittag darauf aufmerksam und informierte die Polizei, welche sich mit der Halterin des Fahrzeuges in Verbindung setzte. Diese erschien auf der Dienststelle und erstattete eine Anzeige wegen Sachbeschädigung, da die Farbe nicht mehr entfernt werden konnte.

