LPI-J: Meldungen aus Jena

Am Dienstagmorgen wurde bekannt, dass in eine Arztpraxis in der August-Bebel-Straße in Jena eingebrochen wurde. Unbekannte Täter verschafften sich durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt zur Praxis. Gewaltsam öffneten die unbekannten sämtliche Schränke und durchwühlten diese. Schließlich wurden die Täter fündig und erbeuteten 100 Euro Bargeld aus einer Geldkassette. Ob es einen Zusammenhang zu einem Einbruch in eine Arztpraxis in Großschwabhausen (Weimarer Land) in derselben Nacht gibt, muss noch ermittelt werden. Auch hier sind die Täter durch ein Fenster eingedrungen und durchwühlten, auf der Suche nach Bargeld, sämtliche Schränke. Letztlich stahlen die Unbekannten hier Briefmarken im Wert von 20 Euro.

Zu einem Unfall mit einer leichtverletzten Person kam es am Dienstagmittag in der Göschwitzer Straße in Jena. Ein 45-jähriger BMW-Fahrer stand am rechten Fahrbahnrand, als ein 75-Jähriger mit seinem VW die Göschwitzer Straße angefahren kam und auf das stehende Fahrzeug auffuhr. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Auf einem Grundstück in der Friedensstraße in Jena haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Fensterscheibe eines Mercedes eingeschlagen. Aus diesem entwendeten der oder die Täter einen Rucksack, welcher auf dem Beifahrersitz abgestellt war. Der 31-jährige Geschädigte gab an, dass sich in seinem Rucksack aber glücklicherweise keine Wertgegenstände, sondern lediglich Arbeitsutensilien befanden.

