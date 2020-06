Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 10.06.2020

Weimar (ots)

Geflüchtet

In der Nacht zwischen Montag und Dienstag verunfallte ein noch unbekannter Autofahrer in der Marcel-Paul-Straße. Aus nicht geklärter Ursache kam der Unbekannte auf Höhe der Kleingartenanlage "Stadtblick" nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit einem geparkten Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser Wagen gegen einen weiteren geschoben. Der Schaden an den beiden Pkw beläuft sich auf geschätzte 8.000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher gibt es derzeit nicht. Zeugen, die etwas von dem Geschehen mitbekommen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Weimar zu melden.

Randaliert

Am Dienstagmorgen wurde die Weimarer Polizei über in der Altstadt herumliegende Kennzeichentafeln informiert. Von insgesamt 6 Fahrzeugen entfernten Unbekannte im Umfeld des Stadtschlosses gewaltsam die vorderen Kennzeichentafeln. Die meisten konnten in unmittelbarer Nähe wieder aufgefunden werden. Zusätzlich wurde der Außenspiegel eines Fahrzeuges beschädigt. Hinweise zu dem oder den Tätern gibt es bisher noch nicht.

Mit einem nicht bekannten Gegenstand beschädigte ein unbekannter Täter zwei Reifen eines Pkw Seat, der auf einem Firmenparkplatz in der Hegelstraße abgestellt war. Vermutlich geschah dies am Dienstag zwischen 11:00 Uhr und 20:30 Uhr. Die Fahrerin bemerkte unterwegs, dass mit ihrem Auto etwas nicht stimmt und stellte anschließend die platten Reifen fest. Hintergründe zu der Tat sind derzeit nicht bekannt.

Fahrzeug entwendet

In der Nacht von Montag zu Dienstag kam es in der Blankenhainer Straße in Bad Berka zu einer Unfallflucht. Hierbei wurde ein Verkehrsschild beschädigt und am Unfallort konnte das vordere Kennzeichen aufgefunden werden. Ein Zeuge sah das Verursacherfahrzeug später in der Ortslage Tannroda und erkannte darin 2 Personen. Kurz vor Eintreffen der Polizei flüchtete der LKW mit hoher Geschwindigkeit in unbekannte Richtung. Der Halter des LKW konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden und versicherte, dass der LKW in der Nacht entwendet wurde. Im späteren Verlauf wurde das Fahrzeug durch eine Zeugin in einem Waldstück bei Bad Berka aufgefunden. In derselben Nacht kam es in der Ortslage Hetschburg zu weiteren Diebstahlsdelikten, wobei zwei Pkw aufgebrochen wurden und durch unbekannte Täter versucht wurde in eine Gaststätte einzudringen. Ein Zusammenhang der Taten ist nicht ausgeschlossen.

Verkehrskontrolle

Am Dienstagnachmittag kontrollierten Beamte in Tiefurt den Fahrer eines Fords. Dieser stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Da dem 37-Jährigen durch die Behörden die Fahrerlaubnis entzogen wurde, kommt zu der Anzeige wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel auch noch eine wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Geschwindigkeitsmessungen führten Polizeibeamte gestern in Berlstedt und Buttelstedt durch. In Summe kam es zu 18 Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Weil sie abgelenkt war, fuhr eine 60-jährige Opel-Fahrerin mit 78 km/h anstelle der erlaubten 50 in die Kontrolle.

Gegen Auto gefahren

In Magdala befuhr gestern Nachmittag ein 10-jähriger Junge mit seinem Fahrrad einen abschüssigen Geh- / Radweg. An dessen Ende, an einer querenden Straße, verpasste es der Junge rechtzeitig zu bremsen und fuhr in die Beifahrerseite eines Autos. Die 48-jährige Fahrerin sah das herannahende Kind zu spät und konnte ihrerseits eine Kollision nicht mehr verhindern. Durch den Sturz verletzte sich der Junge und musste in ein Krankenhaus verbracht werden.

