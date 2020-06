Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 09.06.2020

Weimar (ots)

Pkw beschädigt

Eine noch unbestimmte Anzahl von Fahrzeugen beschädigte gestern Abend eine Gruppe von mehreren jungen Männern. Wie der Polizei mitgeteilt wurde, zogen die 4-6 Männer durch die Leibnitzallee und traten von diversen Pkw die Seitenspiegel ab. Nach dem Hinweis eines Bürgers konnte die Gruppierung in der Schillerstraße festgestellt werden. Als diese aber die Polizei sahen, flüchteten alle in unterschiedliche Richtungen. Ein 19-Jähriger konnte gestellt werden. Die genauen Umstände und die Anzahl der beschädigten Wagen muss noch ermittelt werden.

Hängen geblieben

Nicht zum ersten Mal kam es in der Unterführung Ernst-Thälmann-Straße zu einem Malheur. Fast zwei Stunden musste die Straße gesperrt werden, weil der Kranauflieger eines Lkw nicht gänzlich eingefahren war und so mit einem Stahlträger der Brücke kollidierte. Erst nachdem ein Statiker grünes Licht gab, konnte die Sperrung aufgehoben werden. Der Sachschaden an Lkw und Brücke konnte noch nicht beziffert werden.

Verkehrskontrollen

In der Taubacher Straße führten Beamte der PI Weimar gestern in einem Tempo-30-Bereich Geschwindigkeitskontrollen durch. Während der einstündigen Kontrolle stellten die Polizisten 13 Temposünder fest. Während einer Streife durch die Altstadt wurden mehrere Radfahrer verwarnt. Allesamt waren auf ihrem Rad in der Fußgängerzone unterwegs. Während die Rückmeldungen von Fußgängern hinsichtlich der Kontrollmaßnahmen in dem Bereich durchweg positiv ausfielen, waren die der Radler ehr verhalten.

Verunfallt

Eine 72-jährige Frau verursachte gestern Vormittag gegen 10.30 Uhr unweit der A4-Anschlussstelle Apolda wegen mangelnder Fahrpraxis einen Verkehrsunfall. Auf der B 87 in Richtung Apolda bog sie nach rechts in Richtung Mechelroda ab. Dabei lenkte sie zu stark ein und fuhr in den Straßengraben. Das Ganze passierte bei Schrittgeschwindigkeit. Im Graben kippte der Renault Twingo auf die Fahrerseite. Die Frau wurde vorsorglich nach Weimar ins Krankenhaus gebracht. Ihr Beifahrer blieb unverletzt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, die am Montag, den 4. Mai gegen 10:20 Uhr im Bereich des Überfliegers unterwegs gewesen sind. Hier soll ein weißer Kastenwagen aus Richtung Erfurt gekommen sein, der sehr aggressiv fuhr. So soll der Fahrer des Wagens immer wieder in die Sicherheitsabstände anderer Verkehrsteilnehmer eingefahren sein, nachdem er sie verbotswidrig überholte. Es sei zu Gefährdungen des Gegenverkehrs oder der Überholten gekommen. Nunmehr wird ein Verstoß wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs durch den Caddy-Fahrer geprüft. Von den Manövern betroffene Fahrzeugführer werden gebeten sich bei der Polizei Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

