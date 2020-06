Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Bei einer Personenkontrolle in Kahla fanden Polizeibeamte am Montog bei einem 16-Jährigen ein Messer. Der junge Mann trug das Butterflymesser bei sich, welches durch die eingesetzten Beamten eingezogen wurde. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen.

Als ein 57-Jähriger am Montagabend am Bahnhof in Hermsdorf ankam, musste er feststellen, dass sein dort abgestelltes Fahrrad gestohlen wurde. Unbekannte Täter haben im Laufe des Tages sein E-Bike, samt Schloss entwendet. Das Fahrrad hatte einen Wert von circa 1000 Euro.

