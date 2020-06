Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Ein Milchschnittendieb war am Montagmittag in einem Lebensmittelmarkt in der Max-Steenbeck-Straße in Jena unterwegs. Der 10-jährige Junge hatte scheinbar Heißhunger auf die süße Leckerei, aber kein Geld dabei. So entschloss er sich kurzerhand, die Schnitten unbemerkt einzustecken. Allerdings wurde er dabei beobachtet und der ganze Schlammassel flog auf.

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein Zeuge in der Platanenstraße in Jena einen Mann festgestellt, die vor einem Haus sitzt, sich mit imaginären Personen unterhält und ständig in die Luft greift. Als die eingesetzten Beamten vor Ort eintrafen, bestätigte sich die Wahrnehmung. Für den scheinbar völlig berauschten 27-Jährigen wurde ein Krankenwagen und ein Notarzt hinzugezogen, welche ihn ins Krankenhaus brachten.

Aus noch ungeklärter Ursache kam es Dienstagmorgen zu einem Stromausfall infolge einer Störung einer Trafostation in Jena-Göschwitz. Vom Stromausfall betroffen waren die Stadtteile Göschwitz, Burgau, Lobeda und Altstadt. Durch Mitarbeiter der Stadtwerke konnte der Ausfall etwa eine Stunde später wieder behoben werden.

