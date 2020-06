Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

Apolda (ots)

Schon wieder kam es auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Schmiedehausen in Richtung Escherode zu einem Wildunfall. Am Montag gegen 19:45 Uhr sprang einem 72-jährigen Fahrer eines Pkw Opel ein Reh von rechts vors Fahrzeug. Eine Reaktion war nicht mehr möglich, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Fahrer blieb unverletzt. Das Reh verendete an der Unfallstelle und am Opel entstand ein Sachschaden von 2000 EUR.

Montagnacht wird der Polizei durch eine Zeugin mitgeteilt, dass eine unter Alkoholeinfluss stehende männliche Person gerade im Begriff ist in der Dornsgasse mit seinem PKW Opel wegzufahren. Durch das rasche Einschreiten der Polizeibeamten konnte der 48-Jährige gestoppt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 1,98 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen den jungen Mann Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr aufgenommen.

