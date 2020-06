Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht zu Attacke auf Radfahrer

Jena (ots)

Letzten Donnerstag, den 04. Juni 2020, um 11.20 Uhr, kam es in Jena zu einem Angriff auf einen Radfahrer. Der Geschädigte war mit seinem Rad auf dem Radweg im Paradies Jena stadtauswärts unterwegs. Als er sich in der Nähe der Fernwärmerohre, parallel zu den Bahngleisen befand, wurde er unvermittelt durch eine unbekannte Person attackiert. Der unbekannte Mann sprang aus einem Gebüsch, schubste den Radfahrer ohne Vorwarnung vom Rad und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Eine Fahndung im Nahbereich verlief leider erfolglos. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: braune wellige bis lockige Haare, bekleidet war er mit einer hellbraunen/beigen Jacke und einer Jeanshose.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zum Tathergang oder dem Täter machen?

Hinweise bitte an die Polizei Jena unter Tel. 03641 - 810 oder ed.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de

