LPI-J: Meldungen aus Jena

Polizei und Rettungsdienst kamen am Sonntag gegen 14.00 Uhr in der Stauffenberg Straße zum Einsatz, da dort eine Frau in der dritten Etage eines Mehrfamilienhauses über Balkone geklettert war. Einem Nachbarn gelang es, die 36-jährige auf seinem Balkon zum Bleiben zu bewegen. Rettungskräfte kümmerten sich um die 36-Jährige, die alkoholisiert wirkte. Zuvor hatte sie noch einen Polizeibeamten in den Unterarm gebissen. In der Wohnung der Frau fanden die Beamten dann ein Tütchen mit weißem Pulver. Offenbar handelt es sich dabei um Drogen, die Untersuchungen dazu laufen noch. Sie würden auf alle Fälle ihr gefährliches Verhalten erklären.

Ein Alarm wurde am Sonntag gegen 17.00 Uhr von einem Lebensmittelmarkt in der Friedrich-Körner-Straße gemeldet. Die rote Alarmlampe stellte sich jedoch als rot leuchtender Corona-Zähler heraus, mit dem die Anzahl der Käufer gemessen wird, die den Supermarkt betreten. Dieser war offensichtlich defekt.

