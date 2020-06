Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 08.06.2020

Weimar (ots)

Fahrrad entwendet

In den frühen Montagmorgenstunden, kurz vor 04:00 Uhr, fühlte sich ein Anwohner der Bauhausstraße in seiner nächtlichen Ruhe gestört. Vor dem Haus hantierte jemand mit einer Flex. Als er aus dem Fenster um Ruhe bat, sah er wie sich zwei Männer an dem Heck eines Wohnmobils zu schaffen machten. Mit dem Werkzeug durchtrennten sie ein Schloss und entwendeten im Anschluss eines der mitgeführten Mountainbikes. Beide verließen in Richtung des Uni-Campus den Tatort. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten weder Täter noch Rad aufgefunden werden. Das schwarze Mountainbike hat einen Wert von 2.000 Euro. Weitere Hinweise nimmt die Polizei Weimar entgegen.

Fassade beschmiert

Am Sonntagabend stellte ein Mitarbeiter des zuständigen Sicherheitsunternehmens fest, dass sich Unbekannte an der Fassade des Goethemuseums zu schaffen gemacht haben. Großflächig brachten sie auf der Rückseite des Gebäudes einen über einen Quadratmeter großen schwarzen Schriftzug an. Der dadurch entstandene Sachschaden ist derzeit noch unbekannt. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Weimar zu melden.

Ohne Fahrerlaubnis

In Süßenborn wurde am Sonntagabend der Fahrer eines VW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Wie sich dabei herausstellte, hatte der 36-jährige Fahrer keinen Führerschein. Sein Beifahrer, bei welchem es sich um den Halter des Fahrzeuges handelt, muss aber ebenso mit einer Anzeige rechnen. Der 32-Jährige hat seinen Wagen immerhin jemanden überlassen, der keine Fahrerlaubnis hat.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell