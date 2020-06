Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf nach Garteneinbruch

Weimar (ots)

Zeugenaufruf

In der Nacht vom 10. zum 11. Mai brachen Unbekannte in ein Gartengrundstück in Taubach in der Umpferstedter Straße ein. Aus einem hier befindlichen Schuppen entwendeten der oder die Täter einen Rasentrimmer sowie eine Schlagbohrmaschine. Zusätzlich nahmen die Diebe einen auf dem Grundstück abgestellten Rasentraktor mit. Da dieser allerdings nicht fahrbereit war, wird davon ausgegangen, dass die Diebe mit einem Fahrzeug bis an den Garten nahe der Bahngleise gefahren sind. Vermutlich über die Grundstücksrückseite haben sie den Traktor dann auf das Fahrzeug verladen. Die Polizei sucht Zeugen, die eventuell Angaben zur Tat oder den Tätern machen können. Hinweise über Beobachtungen bitte an die PI Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell