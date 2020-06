Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung ID-Jena

Jena (ots)

Verunreinigung durch Graffiti

Unbekannte besprühten in der Nacht des 06.06.2020 im Zeitraum von 00:00 Uhr bis 02:00 Uhr die Hausfassade von Gebäuden in der Jenergasse mit verschiedenen Graffiti.

Die Polizei sucht für diesen Vorfall Zeugen (Tel. 03641-810).

Randalierende Jugendliche

Am Morgen des 06.06.2020 randalierten Jugendliche in einer Straßenbahn und zerstörten dabei das Interieur. Am Vorfeld entleerten sie den Inhalt einer Getränkeflasche in der Straßenbahn. Anschließend riss ein Jugendlicher eine Sitzschale aus der Verankerung, beschädigte dabei Sitzpolster. Beim Eintreffen der Polizeibeamten wurden die Jugendlichen angetroffen, welche den Sitz immer noch bei sich führten. Die Jugendlichen wurden den Eltern übergeben und Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung gefertigt.

Pkw-Fahrerin unter Alkoholeinfluss

In den frühen Morgenstunden des 07.06.2020 wurde eine 42-jährige Pkw-Fahrerin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch der Fahrerin wahr. Ein anschließender Test ergab, dass die Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand. Der Vortest zeigte einen Wert von 1,14 Promille. Eine Verbringung in das Klinikum mit anschließender Blutentnahme war die Folge. Eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde gefertigt

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Inspektionsdienst Jena

Telefon: 03641 811123

E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell