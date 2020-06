Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Apolda 07.06.2020

Verkehrsgeschehen

Am Freitag gegen 10 Uhr kam es zu einem Unfall in der Stobraer Straße in Apolda. Ein 71-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Carolinenstraße um anschließend links in die Stobraer Straße einzubiegen. Dabei übersah er einen Audi, der gerade stadteinwärts fuhr. Es kam zum Unfall, bei welchem beide Fahrzeuge beschädigt wurden, aber fahrbereit blieben. Die Fahrzeugführer blieben unverletzt.

Ähnliches ereignete sich am Samstag als eine 48-Jährige Fahrzeugführerin gegen 13 Uhr vom Parkplatz eines Lebensmittelmarktes auf die Erfurter Straße auffahren wollte. Sie übersah einen Toyota, welcher gerade in stadteinwärtiger Richtung fuhr und es kam zum Zusammenstoß. Dabei entstand derartiger Schaden an den Fahrzeugen, dass beide nicht mehr fahrbereit waren. Die Fahrzeugführer wurden beide leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht und nach kurzer Behandlung wieder entlassen.

Zwischen Niedertrebra und Escheroda kam es dann in der Samstagnacht. Ein Reh querte die K106 und kollidierte mit dem Pkw eines 48-Jährigen, der in Richtung Escheroda unterwegs war. Das wilde Tier kam scheinbar mit dem Schrecken davon und verließ die Unfallstelle fluchtartig. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt, nur an dessen Pkw entstand ein leichter Schaden.

Kriminalitätsgeschehen

In der Freitagnacht gegen 22:45 Uhr entzündeten unbekannte Täter zwei Mülltonnen, die in Kromsdorf auf dem Gelände der KiTa Rappelkiste neben einem Geräteschuppen standen. Das Feuer konnte zügig durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die beiden Mülltonnen wurden zerstört und ein Fenster am Schuppen beschädigt.

In der Stobraer Straße in Apolda wurden mehrere Garagen aufgebrochen. Das stellte einer der Garagenbesitzer am Samstagmorgen gegen 09:30 Uhr fest. Offenbar gelangten unbekannte Täter auf das umfriedete Gelände und zerstörten Vorhängeschlösser und Garagentore. Ob etwas entwendet wurde ist bisher nicht abschließend geklärt. Der Tatzeitraum soll zwischen dem 30.05. und dem 06.06.2020 liegen.

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:52 Uhr, sprengten vermutlich drei Personen einen Zigarettenautomat in der Pfiffelbacher Straße in Oberreißen. Ein Anwohner konnte, nachdem er durch den Knall geweckt wurde, die drei, bisher noch unbekannten Personen vom Tatort weglaufen sehen. Aus dem Automaten entwendeten sie Bargeld und Zigaretten in unbekannter Menge.

