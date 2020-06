Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

Apolda (ots)

Zu einem Unfall mit schwerverletzter Person kam es am Donnerstag gegen 11:00 Uhr in Nirmsdorf. Ein Taxi befuhr aus Richtung Gebstedt kommend die Ortschaft Nirmsdorf. In einer scharfen Rechtskurve, verlor der 54-jährige Fahrer aufgrund regennasser Fahrbahn sowie überhöhter Geschwindigkeit die Gewalt über seinen VW Sharan, kam nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr dabei einen Leitpfosten und Strauchwerk, streifte einen Baum und kam nach einer Drehung mit seiner Fahrzeugfront im Bachlauf zum Stehen. Der Fahrer wurde dabei schwerverletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber nach Jena ins Klinikum transportiert werden. Am Sharan entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Unbekannte Diebe schnitten im Zeitraum vom 02.06 zum 03.06.2020 ein ca. 2,50 m langes Kupferfallrohr und 5 m Kupferblitzableiter von der Hauswand der Wasserburg in Niederroßla mittels unbekannten Schneidwerkzeug ab und entwendeten diese Gegenstände. Das Beutegut hat einen Wert von ca. 150 EUR.

Am 04.06.2020 wurde zwischen 12:30 Uhr und 16:00 Uhr in mehrere Keller eines Wohnblockes in der Moskauer Straße 14 in Apolda eingebrochen. Unbekannte Täter brachen die Vorhängeschlösser von insgesamt 8 Kellerparzellen auf. Aus diesen entwendeten sie auf dem ersten Blick nichts. Allerdings wurde aus einem unverschlossenen Fahrradkeller ein ungesichertes, blaues Mountainbike der Marke Cube entwendet.

Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstag gegen 14:10 Uhr in der Erfurter Straße. Ein 55-jähriger Fahrer eines VW Up befuhr die Erfurter Straße mit der Absicht in die Heinrich-Heine-Straße einzubiegen. Aufgrund Fußgängerverkehr musste der VW verkehrsbedingt halten, was ein 51-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrollers übersah und auf den VW hinten auffuhr. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

