LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 04.06.2020

Wer kennt die Gegenstände?

Nach mehreren Einbrüchen im Dezember des vergangenen Jahres in der Kleingartenanlage "Kleinroda" in der Buttelstedter Straße in Weimar wurden in einem der Grundstücke folgende Gegenstände aufgefunden. Bis heute konnten die drei Kettensägen und der Wecker weder einem speziellen Diebstahl noch den Eigentümern zugeordnet werden. Aus diesem Grund sucht die Polizei Weimar Informationen zu den Gegenständen. Wer kennt diese und kann Hinweise auf den oder die Besitzer geben. Hinweise bitte an die PI Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de.

Verkehrsunfallgeschehen

Vier Verletzte sind die Bilanz von mehreren Verkehrsunfällen gestern im Schutzbereich der PI Weimar. Ein 27-Jähriger verlor in der Buttelstädter Straße bergab die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Schwer verletzt wurde der Mann ins Klinikum verbracht. Am Mittwochmorgen kam ein 19-jähriger Mann aus Greußen in der Ettersburger Straße von der Fahrbahn ab. Er durchfuhr den Straßengraben, touchierte einen Baum und kollidierte mit einem weiteren. Der junge Mann wurde dabei schwer verletzt. Auch er musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Sein Ford erlitt Totalschaden. Zwischen Gelmeroda und der Humboldtstraße kam es gestern Abend zu einem Unfall. Der 58-jährige Fahrer eines VW missachtete an einer Kreuzung die Vorfahrt eines aus Richtung Berkaer Straße kommenden Volvo-Fahrers. Durch die Kollision beider Fahrzeuge wurde der VW in den Straßengraben geschleudert und kippte auf das Dach. Beide Fahrzeuge mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Fahrzeugführer erlitten jeweils leichte Verletzungen und wurden ambulant behandelt.

Verkehrskontrolle

Bei durchgeführten Geschwindigkeitskontrollen in Bad Berka und Buttelstedt verhängten die Polizeibeamten gestern 15 Verwarn- und Bußgelder. Mit 69 km/h war eine Frau aus Sömmerda bei erlaubten 50 km/h am schnellsten unterwegs. Mit der Erneuerung des Bußgeldkataloges erwartet die Frau nun ein Bußgeld, anstatt wie bisher ein Verwarngeld in Höhe von 35 Euro.

