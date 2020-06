Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht!

Jena (ots)

Am 30.05.2020, gegen 05:00 Uhr, kam es im Bereich der Unterführung zwischen der Emil-Wölk-Straße und dem Salvador-Allende-Platz in Jena zu einer Körperverletzung. Ein 23-Jähriger befand sich alleine auf dem Weg in Richtung Jena-Ost und wurde kurz vor Ende der Unterführung plötzlich von hinten durch Unbekannte angegriffen. Der junge Mann ging sofort zu Boden. Die Täter traten weiter, auf dem am Boden liegenden, jungen Mann ein. Insgesamt soll es sich um vier bis fünf Männer gehandelt haben, die alle dunkel gekleidet waren und im Anschluss in Richtung Jena-West flüchteten.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zum Tathergang oder den Tätern machen?

Hinweise bitte an die Polizei Jena unter Tel. 03641 - 810 oder ed.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de

