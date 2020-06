Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Die Leiterin des Kindergartens in Zöllnitz meldete am Mittwoch der Polizei, dass unbekannte Täter zwei Holztische für Kinder von der Veranda des Objektes entwendet haben. Der Tatzeitraum wird auf den 21.05.20 bis 02.06.20 eingegrenzt.

In der Hermann-Danz-Straße in Hermsdorf sind Unbekannte in einen Keller eingedrungen. Dies wurde am Mittwochmittag durch den Eigentümer der Polizei gemeldet. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zum Wohnhaus, öffneten gewaltsam den Kellerverschlag und durchwühlten das Abteil nach brauchbaren Gegenständen. Letztlich entwendeten die Unbekannten 9 Flaschen eines Softgetränkes im Wert von knapp 10 Euro, bevor sie unerkannt vom Tatort flüchten konnten.

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es in den frühen Abendstunden des Mittwochs in Kahla, vermutlich im Bereich eines Einkaufmarktes. Ein 40-jähriger Mann meldete der Rettungsleitstelle, dass er eine Verletzung am Auge hat, welche aus einer tätlichen Auseinandersetzung mit einem anderen Mann herrührt. Aufgrund des starken Alkoholisierungsgrades des Geschädigten war es schwer den Tathergang zu rekapitulieren. Ein Atemalkoholtest erbrachte bei dem 40-Jährigen einen Wert von 3,76 Promille. Der genaue Tathergang muss nun ermittelt werden.

