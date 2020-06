Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 15-jährigen Jungen und einem 17-Jährigen kam es am Mittwochabend Am Steiger in Jena. Ein Zeuge konnte beobachten, wie der Ältere dem 15-Jährigen mit der Faust ins Gesicht schlug. Anschließend entfernten sich Beide in unterschiedliche Richtungen. Im Rahmen der Nahbereichsabsuche konnten beide Personen angetroffen werden. Der 15-jährige Junge wurde mit Verdacht einer Nasenbeinfraktur ins Klinikum gebracht. Den 17-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung. Warum aus dem verbalen Streit eine Handgreiflichkeit wurde, konnte abschließend nicht geklärt werden.

Am Mittwochabend wurde der Polizei ein versuchter Diebstahl eines Pkw gemeldet. Unbekannte versuchten in der Gneisenaustraße in Jena einen Opel "kurz zuschließen". Vermutlich gelangten die unbekannten Täter über eine nicht verschlossene Heckklappe in den Innenraum des Fahrzeuges. Bei der Tatausführung wurden um das Lenkrad herum diverse Verkleidungsteile beschädigt und mehrere Kabel abisoliert. Weil die unbekannten Täter aber erfolglos blieben, verließen sie den Tatort ohne Pkw.

