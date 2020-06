Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Im Miniaturpark in Kursdorf haben unbekannte Täter eine Spendenbox mit Bargeld entwendet, dies wurde Dienstagfrüh der Polizei gemeldet. Der oder die Täter verschafften sich Zugang zum Gelände, indem sie einen Zaun durchbrachen. Anschließend entfernten sie die fest verschraubte Spendenbox mit circa 150 Euro. Als Tatzeit wird der 29.05.2020 bis 02.06.2020 angenommen.

In Eisenberg kam es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 79-Jährige befuhr mit ihrem Citroen die Rudolf-Breitscheid-Straße. Zunächst ließ sie am Kreisverkehr Jenaer Straße/Bahnhofstraße ein Fahrzeug passieren. Als sie ihre Fahrt fortsetzten wollte, gab die Fahrzeugführerin zu viel Gas, überfuhr mittig die Verkehrsinsel, um im Anschluss einen Zaun zu durchbrechen und an einer Hauswand schlussendlich zum Stehen zu kommen. Die 79-Jährige wurde in ein Klinikum gebracht. Am Fahrzeug, der Hauswand, der Gartenumzäunung und einem Verkehrsschild entstand Sachschaden.

In den späten Abendstunden des Dienstages wurde ein 39-Jähriger in Gumperda einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann war mit einem Kleinkraftrad unterwegs, als er von den Polizeibeamten angehalten wurde. Hierbei mussten die Polizisten feststellen, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Des Weiteren waren an dem Moped abgelaufene Versicherungskennzeichen angebracht. Zum Abschluss schlug noch ein durchgeführter Drogentest positiv auf Amphetamin an. Der 39-Jährige muss sich nun auf eine Vielzahl an Anzeigen gefasst machen.

