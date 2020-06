Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

In der Kastanienstraße in Jena kam es Mittwochfrüh zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Ein 35-Jähriger befuhr mit seinem Peugeot die Kastanienstraße in Richtung Platanenstraße. Im Kreuzungsbereich bemerkte er den von rechts kommenden 58-jährigen Radfahrer nicht und es kam zur Kollision. Der Radler wurde leicht verletzt ins Klinikum gebracht.

Ein Mitarbeiter der Uni Jena meldete am Dienstagmorgen einen Einbruch in der Bachstraße in Jena. Unbekannte Täter zerschlugen eine Scheibe und gelangten somit in das Gebäude. Aus dem Werkstattbereich entwendeten sie Werkzeuge im Gesamtwert von circa 500 Euro. Anschließend entkamen sie unerkannt.

