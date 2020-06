Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zu einem kleinen Brand kam es am Montagabend in Bad Klosterlausnitz Eine 72-Jährige entsorgte die Holzkohle auf dem Kompost in ihrem Garten, wobei vermutlich noch Glutnester vorhanden waren. Dadurch entzündete sich der Kompost. Umstehende Bäume wurden auch leicht in Mitleidenschaft gezogen. Glücklicherweise hat sich das Feuer nicht auf den nahgelegenen Wald ausgebreitet und größerer Sachschaden konnte so verhindert werden.

Ein hochwertiges Mountainbike wurde im Laufe des Pfingstwochenendes in Camburg entwendet. Der 33-jährige Eigentümer schloss sein Rad am vergangenen Freitag am Bahnhof in Camburg an. Als er am Montag sein Bulls-Rad wieder nutzen wollte, musste er feststellen, dass es durch unbekannte Täter entwendet wurde.

