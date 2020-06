LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 02.06.2020

Landespolizeiinspektion Jena

Fahrrad gestohlen Montagmittag kontrollierten Beamte der PI Weimar im Rahmen einer Verkehrskontrolle zwei Radfahrer in der Schwanseestraße. Bei der Überprüfung der Räder stellte sich heraus, dass eines davon in Erfurt als gestohlen gemeldet wurde. Der 15-jährige Radler konnte ad hoc keinen Beleg zum rechtmäßigen Erwerb des Mountainbikes vorweisen, sodass das Fahrrad bis zur abschließenden Klärung vorerst sichergestellt wurde.

Aus einem Keller in Weimar Schöndorf entwendeten Unbekannte ein Fahrrad im Wert von etwa 500 Euro. Sie gelangten durch den Eingang in den Keller des Mehrfamilienhauses und brachen hier gewaltsam einen Kellerverschlag auf, aus welchem das Rad letztlich entwendet wurde.

Brand Zu einem Brand am Schönblick rückten in der vergangenen Nacht Rettungskräfte aus. In dem Rohbau eines Mehrfamilienhauses brach ein Feuer aus, welches auf Dämmplatten und dazugehöriges Material übergriff. Durch die Hitzeeinwirkung entstand erheblicher Sachschaden an der Substanz des Gebäudes. Die Schadenshöhe wird auf ca. 250.000 Euro geschätzt. Zur Ursache des Brandes hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Weimar zu melden.

Fahrradunfall Eine Gruppe von mehreren Radfahren war am Montagmittag zwischen Drößnitz und Wittersroda unterwegs, als plötzlich einem 51-jährigen Radler aus der Gruppe ein Reifen platzte. Der Mann kam erst ins Schlingern und stürzte in der Folge. Ein dahinter fahrender ebenfalls 51-Jähriger konnte nicht mehr ausweichen und kam auch zu Fall. Während sich der erste Mann noch leichte Verletzungen zuzog, musste der Zweite von einem Rettungswagen zur Untersuchung und weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

