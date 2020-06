LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

Landespolizeiinspektion Jena

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit anschließender Vollsperrung kam es am 01.06.2020 gegen 13:05 Uhr auf der B87. Eine 23-jährige Fahrerin eines Ford Transit, welche in Richtung Eckartsberga unterwegs war, wollte auf der B 87 ein vor ihr fahrendes Taxi kurz vor dem Abzweig Mattstedt überholen. Dabei übersah sie, dass dieser die Absicht hatte, nach Mattstedt links abzubiegen. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei beide Fahrzeuge linksseitig in den Straßengraben gerieten. Der 74-jährige Taxifahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit und im Anschluss daran mit dem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Jena verbracht werden. Die 23-jährige Unfallverursacherin und ihr 19-järhiger Beifahrer erlitten Prellungen. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Am Montagnachmittag befuhr ein 74-jähriger Fahrer eines Skoda Fabia das BFT Tankstellengelände in der Gramonter Straße und streifte hier einen parkenden VW Passat entlang der Fahrerseite. Danach verließ er pflichtwidrig die Unfallstelle. Am Passat entstand Sachschaden in Höhe von 2000 EUR. Durch die Videoaufzeichnung der Tankstelle konnte der Unfallverursacher ausfindig gemacht werden. An seinem Fahrzeug wurden an seinem linken Kotflügel sowie Seitenspiegel Schäden in Höhe von ca. 500 EUR festgestellt.

An einem VW Crafter, welcher im Zeitraum vom 29.05. zum 01.06.202 in der Darrstraße vor dem HG 6 parkte, wurde durch unbekannte Täter die Heckscheibe eingeschlagen. Aus dem Innenraum wurden verschiedene Elektrowerkzeuge der Marken Hilti und Bosch sowie Sicherheitsgurte der Mark Petzl mit Zubehör im Gesamtwert von 2000 EUR entwendet. Am Transporter entstand ein Sachschaden von 1000 EUR.

