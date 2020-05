LPI-J: Medieninformation des ID Jena

Landespolizeiinspektion Jena

Einbruch in Gartenanlage

Am Freitag kam die Jenaer Polizei in der Gartenanlage Veilchenweg zum Einsatz. Hier wurde zunächst der Einbruch in eine Gartenlaube gemeldet. ImZuge der weiteren Sachverhaltsaufnahme konnte festgestellt werden, dass der oder die Täter 16 von 23 Gartenlauben aufgebrochen haben. Die Gartenlauben wurden durchsucht. Was alles gestohlen wurde und in welcherHöhe Sachschaden entstanden ist, konnte bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht klar benannt werden.Die Polizei Jena sucht Zeugen zum Sachverhalt.

Angriffe auf Polizeibeamte

In der Nacht vom Samstag zum Sonntag führten Beamte der Jenaer Polizei eine Verkehrskontrolle im Bereich der Knebelstraße durch. In einer nahegelegenen Bahnunterführung befanden sich augenscheinlich mehrere Jugendliche, welche Alkohol konsumierten. Völlig Grundlos beleidigten die Jugendliche die Beamten mit A.C.A.B. und warfen fortfolgend zwei Bierflaschen in Richtung der Beamten, welche jedoch glücklicherweise das Ziel verfehlten. Nach diesem hinterhältigen Angriff flüchteten die Täter ins Paradies.Sollte jemand zu diesem Sachverhalt sachdienliche Hinweise geben können so wird dieser gebeten sich bei der Polizei in Jena, 03641-810, zu melden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Alkohol

In der Samstagnacht wurde in der Kahlaischen Straße ein 48 jähriger E-Scooter Fahrer kontrolliert, da an dem E-Scooter kein Versicherungs -kennzeichen angebracht war.Bei dieser Kontrolle mussten die Jenaer Polizisten feststellen, dass der E-Scooter augenscheinlich eine Höchstgeschwindigkeit von 45 Km/h hat und der Fahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Weiterhin wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt, weshalb ein entsprechender Test durchgeführt wurde. Dieser Atemalkoholtest ergab 1,3 Promille, weshalb in der Folge eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde.Nun muss sich der 48 Jährige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens ohne Pflichtversicherung und Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

