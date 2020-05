Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presse Weimar 31.05.2020

Weimar (ots)

Spiel eskaliert Freitagabend gegen 22 Uhr spielten mehrere Jugendliche auf dem Beethovenplatz das Spiel "Schere, Stein, Papier", bei dem der Gewinner dem Verlierer mit der Faust gegen die Schulter schlagen durfte. Dies eskalierte und ein 17-Jähriger gab einem 20-Jährigen eine Kopfnuss. Der Geschädigte wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Klinikum gebracht.

Drogen mitgeführt Samstagnachmittag kontrollierten die Beamten einen 35-jährigen polizeilich bekannten Mann in der Carl-von-Ossietzky-Straße. In seinen mitgeführten Sachen wurde eine geringe Menge Betäubungsmittel sowie eine größere Menge Bargeld in szenetypischer Stückelung aufgefunden. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten weitere Betäubungsmittel in geringer Menge sowie eine Schreckschusspistole aufgefunden werden.

Hund entführt Eine 41-jährige Frau wollte einen Welpen erwerben, welchen sie sich im Vorfeld in der Marcel-Paul-Straße angesehen hatte. Sie begab sich am Samstagnachmittag widerrechtlich auf das Grundstück des Hundehalters, entwendete den Welpen und begab sich mit diesen zurück zu ihrer Wohnung. Sie wurde durch Nachbarn gesehen wie sie das Tier dorthin verbrachte. Gegenüber den eingesetzten Beamten bestritt sie zunächst den Besitz des Tieres. Einer Wohnungsnachschau stimmte sie zu. Durch die eingesetzten Beamten konnte aus dem Badezimmer deutlich das Wimmern eines Hundes gehört werden. Die Tatverdächtige wurde aufgefordert das Tier aus dem Badezimmer herauszugeben, was sie nach einigem Zögern tat. Der Welpe war augenscheinlich unversehrt und wurde seinem Besitzer übergeben.

Einbrüche In der Nacht zu Freitag gelangten unbekannte Täter widerrechtlich auf ein Firmengelände in der Rudolstädter Straße in Gelmeroda. Dort öffneten sie gewaltsam eine Metalltür. Aus dem Innenraum wurde nichts entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro.

In der gleichen Nacht verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände im Troistedter Weg in Isseroda. Hierbei wurde ein Zaun beschädigt. Vom Gelände entwendeten sie Baumaterial in bislang unbekannter Höhe. Der Sachschaden am Zaun beträgt 500 Euro.

Im Hammerstedter Weg in Mellingen gelangten unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag auf ein Firmengelände und entwendeten aus den Räumlichkeiten elektrische Geräte sowie einen Tresor. Der Beuteschaden beträgt etwa 2500 Euro und der Sachschaden ca. 500 Euro.

In der Nacht zu Samstag versuchten unbekannte Täter in der Erfurter Straße in Kranichfeld gewaltsam die Tür eines Einkaufsmarkts zu öffnen. Dies misslang. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Kennzeichen entwendet Im Lindental in Kranichfeld wurden in der Nacht zu Samstag bei einem Pkw Citroen sowie bei einem VW jeweils eine Kennzeichentafel entwendet.

Motorradfahrer leicht verletzt Samstagvormittag fuhr ein 41-Jähriger mit seinem Motorrad von der Damaschkestraße in die Paul-Schneider-Straße. An der dortigen Einmündung bog er nach links ab. Im weiteren Verlauf touchierte er mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw Seat und stürzte. Er erlitt leichte Beinverletzungen. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit.

Radfahrer leicht verletzt Am Freitag gegen 18 Uhr fuhr ein 40-Jähriger mit seinem Pkw die Buttelstedter Straße in Richtung Schöndorf. An der Kreuzung Buttelstedter Straße/Rießnerstraße wollte er nach links abbiegen. In dem Moment fuhr ein 37-jähriger Radfahrer stadteinwärts. Beim Abbiegen übersah der Pkw-Fahrer den Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte und erlitt leichte Kopfverletzungen. Am Fahrrad und am Pkw entstanden Sachschaden. Der Pkw-Fahrer nahm den Radfahrer an Bord und brachte ihn zur Behandlung ins Klinikum.

