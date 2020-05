Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Verkehrsgeschehen

Unfall mit Personenschaden Zu einem Verkehrsunfall mit einem 7-jährigen Kind kam es am Freitag gegen 13:40 Uhr in Apolda. Eine 27-jährige VW-Fahrerin befuhr den Faulborn in Richtung Hermstedter Straße. Auf Höhe der Hausnummer 23 kam vom rechten Fahrbahnrand, vor einem Transporter, plötzlich ein Junge auf die Straße gelaufen, um diese zu überqueren. Die VW-Fahrerin konnte trotz Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß mit dem Jungen nicht mehr verhindern. Das Kind erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Robert-Koch -Krankenhaus verbracht.

Vorfahrt nicht beachtet Die 43-jährige Fahrerin eines Skoda missachtete am Freitag gegen 07:45 Uhr an der Einmündung Lehmgrube / Dorfstraße in Kromsdorf die Vorfahrt, so dass es zum Zusammenstoß mit dem aus Richtung Kromsdorf-Süd kommenden Audi A7 kam. Der 39-jährige Audifahrer sowie die Skodafahrerin blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Verkehrsunfall mit historischen Oldtimer / Polizei sucht Zeugen Ein 47 - jähriger Fordfahrer (Oldtimer) befuhr am Freitagabend die Erfurter Straße in Apolda stadtauswärts. In Höhe der Hausnummer 37 lief plötzlich ein Hund auf die Fahrbahn und kollidierte mit dem historischen Oldtimer. Leider lief das Tier sofort weg und kein Hundehalter war vor Ort. Am Oldtimer entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Kriminalitätsgeschehen

Garageneinbruch In eine Garage des Garagenkomplexes Stobarer Straße in Apolda wurde im Zeitraum vom 16.05.2020 bis 28.05.2020 eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten das Garagentor gewaltsam auf und entwendeten Reifen, Felgen und diverses Werkzeug im Gesamtwert von ca. 1000 Euro.

Zeugen, welche Hinweise zu den beiden letztgenannten Sachverhalten tätigen können, melden sich bitte in der Polizeiinspektion Apolda unter Tel.:03644/5410.

