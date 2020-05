Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermisste 78-jährige Frau ist wieder da

Stadtroda (ots)

Die 78-jährige Frau, welche am 29.05.2020 der Polizei als vermisst gemeldet wurde und mit Hilfe der Pressemitteilung gesucht wurde, ist am Abend des 30.05.2020 wieder wohlbehalten in dem Klinikum erschienen. Nach eigenen Angaben habe sie sich verlaufen gehabt und fand eigenständig wieder zu dem Klinikum.

