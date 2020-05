Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermisste 78-jährige Frau

Stadtroda (ots)

Am 29.05.2020, gegen 09:00 Uhr, verließ die 78-jährige Frau Gisela Heymer das Asklepios Fachklinikum in Stadtroda in unbekannte Richtung. Frau Heymer ist auf Grund einer angehenden Demenz stationär untergebracht und hatte sich nach dem Frühstück aus der Klinik entfernt. Frau Heymer wird wie folgt beschrieben:

- scheinbares Alter 80 Jahre - ca. 155 cm groß - kräftige Gestalt, ca. 80 kg - Brillenträger

Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug Frau Heymer ein gelb-braunes T-Shirt und eine braune Hose. Frau Heymer hat keinen Bezug in den Saale- Holzlandkreis und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Die Polizeiinspektion Saale- Holzland sucht nach Zeugen, welche Frau Heymer gesehen haben. Informationen bitte an die Polizeiinspektion Saale- Holzland unter 036428-640 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Saale-Holzland

Telefon: 036428 640

E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell