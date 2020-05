Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kollision zwischen Jungen und älterer Dame

Jena (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Radfahrer kam es am Donnerstagabend, gegen 18:30 Uhr, in der Ziegenhainer Straße in Jena, auf Höhe eines Einkaufsmarktes. Ein 8-jähriger Junge wollte mit seinem Fahrrad über die Ausfahrt den Parkplatz des Einkaufmarktes verlassen, schaute sich aber dabei nochmal nach seinen Freunden um und bemerkte die vorauslaufende 80-jährige Frau nicht. Folglich kam es zur Kollision zwischen den Beiden. Die Dame stürzte und verletzte sich leicht, sie wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum zur weiteren medizinischen Betreuung gebracht.

