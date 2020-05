Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 28.05.2020

Weimar (ots)

Polizisten attackiert

Gleich mehrere Streifenbesatzungen kamen gestern Mittag am Weimarer Bahnhof zum Einsatz. Die Bundespolizei bat um Unterstützung, da es in einem der Züge zu einer Schlägerei gekommen sein soll. Der mutmaßliche Täter wurde durch mehrere Polizisten aus dem Zug komplimentiert. Er wehrte sich vehement gegen die polizeilichen Maßnahmen. Sein Gemütszustand war Grund für die Hinzuziehung von Rettungskräften, um dem Mann gegebenenfalls medizinische Hilfe zukommen zu lassen. Auch diese Einstellung teilte der 34-jährige Gothaer nicht. Fortwährend schlug, trat und spuckte er gegen die Polizisten. Letztlich musste er unter Zwang ins Klinikum verbracht und dort einem Arzt vorgestellt werden. Die Hintergründe für die tätliche Auseinandersetzung im Zug werden noch ermittelt.

In Lager eingebrochen

Unbekannte gelangten gestern Abend unbefugt auf das Gelände des Lagers einer Bäckerei in Umpferstedt. Sie hebelten ein Tür zur Halle auf und verschafften sich Zutritt ins Innere. Sie durchstöberten mehrere Kartons, zogen aber ohne Beutegut wieder davon.

Motorrad angefahren

In einer Engstelle in Hetschburg begegneten sich gestern Morgen zwei Pkw. Beide Fahrer der Fahrzeuge setzten jeweils zurück, um den anderen passieren zu lassen. Beim Rückwärtsfahren aber übersah der 54-jährige Fahrer eines Fords einen schon hinter ihm stehenden Krad-Fahrer, mit welchem er folglich kollidierte. Der 59-jährige Fahrer der Kawasaki kam zu Fall und verletzte sich hierbei. Zur weiteren ärztlichen Behandlung musste er in ein Krankenhaus verbracht werden. Sein Motorrad musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Ohne Versicherung

Während einer Streifenfahrt gestern Nachmittag fiel Beamten der Polizei Weimar ein Mann auf einem E-Scooter auf. Da an dem Roller kein Versicherungskennzeichen angebracht war, wurde der Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Nunmehr wartet auf den 62-jährigen Fahrer ein Verfahren gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie gegen die Abgabenordnung.

Unter Alkohol

Auf dem Stadtring unterzogen gestern Abend Polizeibeamte den Fahrer eines Opel einer Verkehrskontrolle. Da bei dem 59-Jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde ein Atemalkoholtest mit ihm durchgeführt. Der Wert betrug 0,9 Promille.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell