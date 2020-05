LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Landespolizeiinspektion Jena

Ein 65-jähriger überschlug sich Dienstagmorgen gegen 09:00 Uhr mit seinem Pkw in der Ortslage Schlöpen. Der Mercedesfahrer befuhr die Landstraße aus Richtung Schöngleina kommend und kam aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug mehrmals und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrzeugführer konnte sich eigenständig aus dem Pkw befreien, musste aber leichtverletzt in ein Klinikum gebracht werden. Während der Bergungsmaßnahmen musste die Landstraße kurzzeitig voll gesperrt werden.

Auf einem Supermarkt-Parkplatz in Hermsdorf haben Unbekannte einen Pkw beschädigt. Bereits am Vortag teilte der 34-jährige Zeuge diverse Beschädigungen an seinem Fahrzeug mit, die polizeilich aufgenommen wurden. Als der junge Mann am Dienstagmittag erneut zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass zudem nun noch der Außenspiegel abgetreten wurde und weitere Kratzer am Pkw zu erkennen waren.

Einen Aufsitzrasenmäher und einen Luftkompressor im Gesamtwert von circa 3180 Euro haben unbekannte Täter, im Zeitraum vom vergangenen Donnerstag bis diese Woche Dienstag, aus einer Garage in Crossen a.d.Elster entwendet. Der oder die Täter gelangten über das angrenzende Feld auf das Gartengrundstück und begaben sich gezielt in die Garage, in der der Mäher untergestellt war.

