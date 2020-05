LPI-J: Meldungen aus Jena

Landespolizeiinspektion Jena

Unbekannte beschädigten am Dienstag in der August-Bebel-Straße mehrere Briefkästen. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein Briefkasten Aufbruchspuren aufwies. Die anderen betroffenen Briefkästen wurden anderweitig in Mitleidenschaft gezogen. Da die Hauseingangstür nicht verschlossen war, gelang es den Tätern problemlos in das Mehrfamilienhaus zu kommen, um die im Treppenhaus befindlichen Briefkästen zu beschädigen. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Am Dienstagmorgen trieb ein 51-Jähriger in der Felix-Auerbach-Straße in Jena sein Unwesen. Der Mann trat auf einem Parkplatz gegen die Tür eines abgeparkten Pkw, dieser wurde dadurch leicht beschädigt. Anschließend pöbelte er vorbeilaufende Passanten an und versuchte zudem noch den vorbeifahrenden Verkehr anzuhalten. Bei Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten leistete er immensen Widerstand, um sich den Maßnahmen zu entziehen. Der Mann musste in Gewahrsam genommen werden.

Den Verlust eines neuen Rasentraktors meldete am Dienstag ein 43-jähriger Mann aus Jena. Unbekannte betraten das Grundstück auf einem Campingplatz und entwendeten den Traktor aus einem Schuppen, in dem dieser untergestellt war. Was das Ganze umso bitterer macht, der Rasentraktor wurde erst in der vergangenen Woche geliefert und hatte einen Wert von knapp 4000 Euro.

