Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung

Apolda (ots)

Bei einer Geschwindigkeitsmessung in Reisdorf, Bad Sulzaer Straße wurden am Dienstag im Zeitraum von 06:00 bis 13:30 Uhr 231 Fahrzeuge gemessen. Davon wurden 23 Verwarngelder, 5 Bußgelder sowie 11 Fahrverbote festgestellt. Die maximal gemessene Geschwindigkeit betrug 85 km/h bei zulässigen 50 km/h.

Bei einer Messung in der Ortslage Rödigsdorf im Zeitraum von 13:15 Uhr bis 20:30 Uhr wurden 1775 Fahrzeuge gemessen. Hier wurden allerdings nur 32 Verwarngelder und 1 Bußgeld festgestellt.

Am Dienstagmorgen gegen 09:30 Uhr teilte der Fahrer eines LKW mit, dass er mit seinem Auflieger am beschrankten Bahnübergang in Kaatschen aufgesessen ist und nun nicht mehr selbstständig aus dem Gleisbett kommt. Die Schranken hätten sich bereits geschlossen. Über die Bundespolizei wurde sofort der Zugverkehr gestoppt. Durch den Einsatz eines Abschleppdienstes konnte die Zugmaschine aus dem Gleisbett befreit werden, sodass der Zugverkehr gegen 11:40 Uhr wieder rollen konnte. Weder an der Zugmaschine noch am Auflieger entstand Schaden.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 26.05.2020 gegen 14:20 Uhr in der Bahnhofstraße. Ein 54-jähriger Fahrer eines Mercedes Vito befuhr die Bahnhofstraße aus Richtung Bahnhof kommend stadteinwärts. Dabei übersah er die 63-jährige Fahrerin eines Opel Astra, welche die Bernhardstraße aus Richtung Feuerwehr kommend in der Absicht befuhr, nach links der abknickenden Vorfahrtsstraße zu folgen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Am Vito entstand ein Schaden von 20000 EUR. Am Opel Astra in Höhe von 5000 EUR. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell