Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

In der Nacht zu Montag wurde in der Hugo-Schrade-Straße in Jena ein Moped der Marke S51 entwendet. Unbekannte Täter betraten das Grundstück und stahlen das, mittels Lenkradschloss, gesicherte Moped. Auch die Plane, mit der das Moped abgedeckt war, haben die Täter gleich mitgenommen.

Am Montag, zwischen 07:45 Uhr bis 09:45 Uhr, sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Zenkerweg in Jena eingebrochen. Über ein Fenster sind der oder die Täter ins Innere des Gebäudes gelangt und entwendeten Schmuck und Bargeld im Wert von circa 8000 Euro. Anschließend flüchtetendie Täter unerkannt.

Ein Mountainbike im Gesamtwert von 3000 Euro wurde aus einem Keller in der Jansonstraße in Jena entwendet. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Mehrfamilienhaus und öffneten anschließend den Kellerverschlag, dies teilte am Montag die 37-jährige Fahrradeigentümerin mit.

