Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brand in den Morgenstunden nahe Apolda

Apolda (ots)

Am frühen Morgen kam es in einem Firmengebäude eines Lebensmittelherstellers nahe Apolda zu einem Brand. Gegen 04:00 Uhr brach ein Feuer im Bereich eines Kunststoffabzugskamins aus, welches sich in der weiteren Folge auf das Dach ausbreitete. Durch Mitarbeiter konnte das Feuer zeitnah entdeckt werden, sodass alle Angestellten unbeschadet aus dem Objekt evakuiert werden konnten. Die Löscharbeiten gestalteten sich zu Beginn schwierig. Die im Einsatz befindlichen Wehren, aus den umliegenden Gemeinden, konnten das Feuer aber unter Kontrolle bringen und löschen. Der entstandene Sachschaden kann derzeitig noch nicht abgeschätzt werden. Auch zur Brandursache können zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

